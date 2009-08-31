به گزارش خبرگزاری مهر، "فرزین فراتی زاده" با اشاره به پیشرفت این پروژه مهم گفت: با وجود کمبود اعتبارات مالی عملیات عمرانی پروژه شهید صیاد شیرازی به طول 250 متر از سمت شمال انجام شد.

مدیر اجرایی طرح شهید صیاد شیرازی با بیان اینکه آسفالت و روکش این بزرگراه به طول 250 متر به انجام رسیده خاطرنشان کرد: احداث دور برگردان در منتهی الیه جنوبی مسیر بزرگراه بعد از پل شهید مطهری از دیگر برنامه های آینده ماست.



فراتی زاده با بیان اینکه کارگاه عمرانی موجود در انتهای مسیر چهار راه قصر به سمت جنوب پیشرفت داشته است افزود: با پیشرفت پروژه صیاد شیرازی از شمال به جنوب شاهد اجرای هرچه سریعتر این پروژه خواهیم بود.



وی از نشست مشترک با شهرداری تهران جهت تامین بودجه و اعتبار مالی برای اجرای مابقی پروژه تا خیابان شهید مطهری خبر داد و اظهار داشت: هنوز حجم وسیعی از املاک واقع در خیابان شیخ صفی باقی مانده که امیدواریم با مساعدت و عنایت شهرداری تهران شاهد بازگشایی مسیرهای باقی مانده باشیم.