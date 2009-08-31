بهروز اتابک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ذخیره سازی میگو در استان بوشهر امسال در هشت مجتمع پرورش میگو صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال بیش از سه هزار تن میگو از گونه سفید غربی (وانامی) برداشت شود، اظهار داشت: سطوح ذخیره سازی در این مجتمعها شامل هزار و 126 هکتار و 947 استخر است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: امسال حاصل فعالیت شش مرکز تکثیر و تولید میگو استان تولید 265 میلیون قطعه لارو (بچه میگو) بود که از این تعداد 256 میلیون قطعه در مزارع استان بوشهر ذخیره سازی و بقیه به خارج از استان صادر شده است.

اتابک زاده اضافه کرد: همچنین 158 میلیون قطعه میگو ناپلی به استان سیستان و بلوچستان ارسال شده است .

وی افزود: فعالیت تکثیر و پرورش به طور کامل بر روی گونه سفید غربی انجام شده است که ماحصل آن نگهداری چهار هزار جفت مولدی است که والدین آنها در سال گذشته از خارج وارد کشور شده است.