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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

کاخ هخامنشی بردک سیاه تعیین حریم می شود

کاخ هخامنشی بردک سیاه تعیین حریم می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر گفت: این سازمان با انجام مطالعات باستان‌شناسی و بررسی ژئوفیزیک زمین‌های اطراف کاخ بردک سیاه، درصدد تعیین حریم دقیق و محدوده آثار پیرامون این محوطه تاریخی است.

دکتر احمد دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان این که حفاظت از کاخ‌ های هخامنشی استان بوشهر وارد مرحله جدیدی شده است، افزود: در حال حاضر تملک زمین‌های کاخ بردک سیاه انجام شده و نیز هیچ‌ گونه درخت گزی در محدوده پای ستون ‌های این کاخ وجود ندارد تا بتواند آسیبی به آنها برساند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اقدامات مطالعاتی و پژوهشی در کنار اقدامات حفاظت از آثار تاریخی این کاخ هخامنشی انجام شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر گفت: جهت عملیات باستان شناسی و پژوهشی در محوطه این کاخ، تملک و خرید بیش از هفت هزار متر مربع از زمین ‌های این محوطه‌ های تاریخی و مهار آب‌ های سطحی زمین‌های اطراف آن نیز صورت گرفته است.

دشتی افزود: همچنین پایگاه حفاظتی در محل کاخ و افزایش نیروی انسانی یگان حفاظت دراین محل به همراه ایجاد شبکه ارتباط رادیویی یگان حفاظت کاخ بردک سیاه با مرکز شهرستان و مرکز استان ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: پوشش کامل کاخ به منظور حفاظت از کاخ در مقابل عوامل طبیعی هم ‌چون باد و باران و نصب تابلوهای گردشگران با استانداردهای اداره راه و ترابری به همراه مسافت سنج نیز صورت گرفته است.

کد مطلب 939244

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