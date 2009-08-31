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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

آغاز نام نویسی از متقاضیان آزمون مشاوران ایمنی کشور در غرب استان تهران

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس بازرسی کار سازمان کار و امور اجتماعی غرب استان تهران از آغاز نام نویسی داوطلبان مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی کشور در این منطقه خبر داد.

بهرام بهرام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این آزمون به منظور ارائه خدمات تخصصی به کارگاه های اقتصادی برگزار می شود.

وی بسترسازی فعالیت بخش خصوصی، توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب و صیانت از نیروی کار کشور را از دیگر اهداف پذیرش و نام نویسی متقاضیان مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی، برشمرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند به سایت مرکز تحقیقات حفاظت بهداشت کار به نشانی http://www.irimlsa.ir/fixinfo/markaztahghighat مراجعه تا از نحوه نام نویسی، منابع آزمون و آیین نامه و دستورالعملهای مربوطه آن، اطلاع یابند.

وی یادآور شد: مهلت نام نویسی برای این آزمون پایان وقت اداری روز 31 شهریور ماه جاری است.

کد مطلب 939245

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