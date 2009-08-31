غلامرضا احمری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه گندزدایی فرآیندی است که به منظور از بین بردن ارگانیسم‌های بیماری‌زای موجود در آب مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: 10.4 درصد از آب استان توسط پرکلرین و 12.6 درصد توسط آب‌ژاول گندزدایی می‌شود.

وی نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت و بهداشت آب در شهرهای استان، پیگیری و پیشگیری رفع کیفی، مدیریت کیفی شبکه‌های آب‌رسانی، حساسیت نسبت به عملکرد مدیران شهرها در بخش گندزدایی آب و امور کیفی را از جمله وظایف دفتر کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بیان کرد.

احمری منابع آلودگی آب‌ها را فاضلاب شهری، فاضلاب صنایع و فاضلاب کشاورزی بیان کرد و خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه 50 هزار نفر در دنیا به دلیل استفاده از آب‌های آلوده جان خود را از دست می‌دهند.

وی استاندارد نیترات موجود در آب را 50 میلی‌گرم بر لیتر بیان کرد و ادامه داد: نیترات موجود در آب استان مرکزی تقریبا در حد مجاز و به طور میانگین بین 30 تا 35 میلی‌گرم بر لیتر است.

معاون کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بیان داشت: کنترل کیفیت آب مجموعه اقدام‌هایی مستمر و هدفمند است که کیفیت آب را بر اساس نمونه‌برداری و تعیین مقدار عامل‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی تعیین و کنترل می‌کند.

معاون کنترل و کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاهش نیترات، ارزیابی روش گندزدایی و اصول ایمنی و بهره‌برداری از سامانه کلرسنجی را از طرح‌های اجرا شده دفتر کنترل و کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بیان کرد.

احمری تاثیر مستقیم بر خون و عدم جذب کلسیم و منیزیم، از دست رفتن کلسیم و منیزیم و افزایش احتمالی حذف فلزات را از عوارض بهداشتی ناشی از آشامیدن آب فاقد املاح برشمرد و متذکر شد: بدن در روز به 5/2 لیتر برابر هشت تا 10 لیوان آب نیاز دارد.