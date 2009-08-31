زمینه صدور مجوز "باغ بنا" در تفرش ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک هوشنگ بازوند پیش ازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری تفرش، این امر را در راستای، تقویت زیرساخت ها و پتانسیل گردشگری شهرستان تفرش دانست و افزود: ساخت هتل و ایجاد مجموعه های اقامتی جهت اسکان گردشگران به عنوان نخستین گام برای توسعه صنعت گردشگری در تفرش است.

فرماندار تفرش نیز در این جلسه گفت: شهرستان تفرش از استعدادهای خدادادی و پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به قطب گردشگری استان و کشور برخوردار است.

حمیدرضا قاسمی با اشاره به وجود آرامگاه پروفسور محمود حسابی "پدر فیزیک ایران" در شهرستان تفرش به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری افزود: این مقبره باتوجه به شخصیت علمی دکتر حسابی، در شان این شخصیت برجسته علمی نیست.

وی همچنین ایجاد اشتغال، ایمن سازی راه های روستایی و تخصیص اعتبارات بدون در نظر گرفتن شاخصه جمعیت را از مهمترین مطالبات مردم شهرستان تفرش برشمرد.