یک کارشناس محیط زیست دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور عقب نشینی 60 متری حریم دریای خزر گفت: این قوانین عملاً دردی را دوا نمی کند چرا که یکی از مهمترین دلایل آلودگی دریای خزر ویلاسازی و دور ریختن نخاله ها و پسابهای مورد استفاده ساکنان در سواحل دریاست و این مسئله با 60 متر عقب نشینی ساخت و سازها حل نمی شود. همچنین ورود پسابهای مختلف از طریق کانالهای فاضلاب به دریا که در شهر تولید می شوند با رعایت حریم دریایی ارتباط دارد.

محمدرضا فاطمی با استقبال از تصویب چنین قانونی افزود: باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از قوانین تصویب می شوند ولی اجرا نمی شوند و این قانون آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر جزء قوانینی است که باید تصویب می شد اما نباید مشکلات و معضلات مهمتر در بحث محیط زیست دریای خزر را با این قانون نادیده بگیریم. چرا که این آزادسازی کمکی به لطمه های فیزیکی به مناطق حساس و آسیب پذیر نمی کند و موجب کم شدن آلودگی در این مناطق نمی شود.



این قانون تاثیری بر کلیت ماجرا که همان تخریب محیط زیست دریاست ندارد محمدرضا فاطمی

این متخصص اکولوژی دریایی به تجربه جوامع بشری دیگر در حوزه حفاظت از حریم دریایی اشاره و تاکید کرد: در بیشتر نقاط دنیا ویلاها در نزدیکترین نقطه به دریا ساخته شده اند و حتی حریم قانونی را هم رعایت نکرده اند اما ما می بینیم که محیط زیست دریا و سواحل حفظ شده و آن مناطق از بکرترین و تمیزترین نقاط به شمار می آیند. به نظر می رسد این مسئله مهمترین دلیلش رعایت ضوابط زیست محیطی به عنوان هنجارهای توسعه پایدار و پذیرفته شده از سوی مردم و مسئولان است.

فاطمی همچنین آزاد سازی 60 متری ساحل در دریای خزر را ناچیز دانست و اضافه کرد: اگر یک کیلومتر می توانستیم حریم دریا را عقب ببریم می توانستیم به تاثیر این قانون امیدوار باشیم اما با 60 متر نمی توان ادعای رعایت ضوابط زیست محیطی کرد و منتظر بود همه برنامه ها اجرا شود و بی شک این قانون تاثیری بر کلیت ماجرا که همان تخریب محیط زیست دریاست ندارد.

مدیر گروه اکوبیولوژی دریایی یک دانشکده محیط زیست گفت: لطمه ای که خزر و حیات زیستی دریا می خورد از اجرا یا فقدان اجرای این قوانین نیست که ساحل خزر ساحلی شنی است که کمترین حساسیت را نسبت به تخریبهای زیست محیطی دارد بلکه رودخانه ها و تالابهایی است که به عنوان مناطق حساس و حفاظت شده محل تخم ریزی ماهیان منحصربفرد و موجودات در معرض خطری است که به زودی نسلشان منقرض می شود و این روزها از همه طرف مورد هجوم و آسیب هستند.