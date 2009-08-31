به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردو که به مدت 5 روز برگزار خواهد شد ملی پوشان جوان کشورمان در سه رشته دو میدانی، شنا و گلبال (در دو بخش آقایان و بانوان) تمرینات آماده سازی خود را برگزار خواهند کرد.

تمرینات تیم شنا در استخر مجموعه ورزشی آزادی، تمرینات تیم دومیدانی در ورزشگاه شهید شیرودی، تمرینات تیم گلبال آقایان در آکادمی المپیک و تمرینات تیم گلبال بانوان در سالن بانوان ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

دومین دوره مسابقات پارالمپیک جوانان آسیا طی روزهای 19 الی 22 شهریورماه جاری در توکیو پایتخت ژاپن برگزار خواهد شد و کاروان تیمهای ملی کشورمان روز یکشنبه 15 شهریور تهران را به مقصد این کشور ترک خواهند کرد.