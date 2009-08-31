حضور داوران تبریزی در جمع برترین داوران هندبال جهان

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، فدراسیون جهانی هندبال بعد از پایان رقابتهای هندبال قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان و بدنبال آغاز برنامه های کشورها برای حضور در مسابقات انتخابی جهان در پایان سال 2009 و 2010 لیستی از برترین داوران را برای قضاوت این دیدارها در دوسال آینده اعلام کرد .

از این بین دو کوبل داوری ایران شامل محسن کرباسچی و مجید کلاهدوزان با داشتن سابقه قضاوت در المپیک پکن و مسابقات قهرمانی جهان در سال 2000 برای چندمین بار متوالی در این لیست حضور دارند. در کنار آن موسویان و تقوی نیز به عنوان دومین کوبل داوری کشورمان برای اولین بار در لیست برترین داوران جهان قرار گرفته اند .

در این لیست 79 کوبل داوری از کشورهای مختلف معرفی شده اند که 17 کوبل جدید به این لیست افزوده است. در این بین کشورهای آلمان، مصر، تونس، دانمارک، برزیل و اروگوئه با داشتن سه کوبل داوری در این لیست بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند .

کشورهایی چون ایران، ترکیه، سوئد، اسلوکی، اسلوونی، آرژانتین، نروژ، ژاپن، ایسلند، هانووی، بریتانیا، چک، اسپانیا، فرانسه و HUN نیز با داشتن دو کوبل داوری در رده بعدی قرار دارند .