به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، علی اکبر محرابیان اظهار داشت: در همین مدت تعداد 7 هزار و 167 واحد صنعتی با مجموع اشتغال 148 هزار و 252 نفر در شهرکهای صنعتی به بهره برداری رسیده‌اند که نسبت به مدت مشابه قبل به ترتیب 65 و 57 درصد رشد داشته‌اند.

وی به وجود 790 شهرک و ناحیه صنعتی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این شهرکها از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار هستند اما توسعه در این زمینه نیازمند توجه بیشتری است.

وی با اشاره به بحران اقتصادی جهانی، بر اتخاذ سیاسگذاریهای خاص در داخل کشور تاکیدکرد و گفت: ‌برای اینکه صنعتگران ما بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، وجود شهرکهای صنعتی مدرن و پیشرفته الزامی است.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه همگون سازی در شهرکهای صنعتی از موضوعاتی است که باید با مطالعه و تحقیق صورت گیرد افزود: امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا با تکیه بر علم مطالعه شهرکهای صنعتی، در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده اند که باید از این تجارب استفاده کرد.

به گفته محرابیان، در 47 ماه فعالیت دولت نهم تعداد 21 هزار و 557 فقره قرارداد واگذاری زمین با متراژ 8 هزار و 779 هکتار با متقاضیان منعقد گردیده که نسبت به مدت مشابه قبل به ترتیب 42 درصد و 12 درصد رشد داشته‌اند.

وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه نزدیک به 94 درصد از واحدهای صنعتی و در حال بهره برداری که دارای مجوز از وزارت صنایع و معادن هستند را صنایع کوچک تشکیل می‌دهد اظهار کرد: صنایع کوچک، حدود 43 درصد اشتغال صنعتی کشور را به همراه دارد و نزدیک به 8 درصد از تولید ناخالص داخلی متعلق به صنایع کوچک و متوسط است.

وزیر صنایع و معادن خاطر نشان کرد: توسعه صنایع کوچک نشان از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عرصه تولید و صنعت است، این صنایع به دلیل ساختار مناسب و انعطاف‌پذیری بالا می‌توانند منابع را سریع تر جذب کرده و راحت تر در بازارها حضور داشته و خود را با تغییر شرایط وفق دهند.