به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان، ولادت امام حسن مجتبی (ع) و در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج ارزش‌های دینی و سنت‌های حسنه اسلامی به ویژه فرهنگ نوع دوستی و انتقال آن به نسل جوان جامعه، هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام با شعار هر ایرانی میزبان یک افطاری برگزار می شود.

در سالروز شهادت ابوالایتام حضرت علی (ع) مرحله دیگری از طرح اکرام ایتام از سوی این نهاد در سراسر کشور اجرا می‌شود که بر اساس آن افراد نیکوکار می‌توانند حمایت مالی از یک یا چند کودک یتیم را عهده‌دار شوند.

همچنین طرح مفتاح‌الجنه با هدف حضور مسئولان در منازل خانواده‌‌های تحت حمایت و رسیدگی به مشکلات آنان و طرح هدیه رمضان که بر اساس این طرح خیرین هدایای خود را در قالب سبد کالا جهت تأمین مایحتاج ماه مبارک رمضان ایتام با هماهنگی این نهاد به عنوان هدیه رمضانیه به خانواده‌ها اهدا می‌کنند و برگزاری مراسم سفره‌های آسمانی به منظور تجلیل از چهره‌های کارآفرین، نخبگان و استعداهای درخشان در 15 استان کشور با مشارکت شبکه 3 سیما از دیگر برنامه‌های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان است.

این گزارش حاکی است بازارچه خوداشتغالی و کارآفرینی کمیته امداد در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در کنار برگزاری جشن رمضان با همکاری شبکه تهران سیما هر شب میزبان جمع کثیری از خیرین و نیکوکاران است.

کمیته امداد ضمن دعوت از عموم مردم نیکوکار و خداجوی کشورمان اعلام کرد: سفر‌ه‌های 10 هزار نفری افطار نیازمندان با کمک خیرین در کلیه استان‌های کشور از شب ولادت کریم اهل‌بیت امام حسن مجتبی (ع) برپا خواهد شد و دفاتر این نهاد آماده است تا هرگونه کمک در راستای برگزاری مراسم افطار، توزیع مواد خوراکی به هر میزان و هر مقدار از طریق دفاتر خود در سراسر کشور اقدام کرده و در هر منطقه که بانیان خیر نیت کرده‌اند جهت برگزاری مراسم اطعام و اکرام به مصرف رساند.

براساس این گزارش ، شماره حساب 3333 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی جهت دریافت وجوه نقدی مردم نیکوکار برای اطعام نیازمندان و حساب شماره 1122 این بانک جهت اکرام ایتام توسط حامیان نیکوکار مفتوح است.

پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) به نشانی www.emdad.irجهت ثبت‌نام اینترنتی طرح اکرام و واریز وجوه خیرین از طریق ملی کارت در اختیار هموطنان داخل و خارج از کشورمان است.