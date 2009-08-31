مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه به مقرون به صرفه بودن تولید گل در محیطهای گلخانه‌ای تولید گل در مناطق روباز نسبت به گذشته افزایش نداشته و ثابت باقیمانده است.

وی اضافه کرد: استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای تولید گل در کشور شناخته می‌شود به گونه‌ای که گل رز تولید شده در شهرستان محلات در بازارهای جهان از شهرتی جهانی برخوردار است و برخی دیگر از گونه‌های تولیدی گل و گیاه در این شهرستان در حد بالاترین استانداردها هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه مصرف گل در کشور از استانداردها پایین‌تر است بر ضرورت ترویج و اهمیت مصرف گل تاکید کرد و افزود: در کشور از گل به خوبی استفاده و بهره‌برداری نمی‌شود و مردم کمتر تمایل به خرید گل از خود نشان می‌دهند و از این محصول صرفا در مناسبتهای خاص استفاده می‌شود که باید با فرهنگسازی و ترویج استفاده از این محصول زمینه را برای رشد و توسعه بیش از پیش صنعت تولید گل در کشور فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه تنها وظیفه سازمان جهاد کشاورزی حمایت از تولید محصولات کشاورزی است، خاطرنشان کرد: پس از تولید محصول، براساس قانون سازمان مسئولیتی برای ایجاد واحدهای فراروی‌، صادرات و بازاریابی محصول تولیدی ندارد و مشکلات کشاورزان در بازاریابی، صادرات و ایجاد واحدهای فراروی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است.