به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیش از ظهر دوشنبه سید حسین حسینی محمدی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در سال 87 میزان 14 میلیون و 885 هزار و 845 تن صادرات غیر نفتی از طریق گمرکات استان به سایر کشورها صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در سال گذشته در صادرات غیرنفتی به انضمام میعانات گازی رتبه اول را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: این میزان کالا از لحاظ وزنی 14 درصد و از لحاظ ارزشی 29 درصد نسبت به سال 86 رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر در خصوص فعالیتهای این سازمان در حوزه بازرسی و نظارت، گفت: در سال گذشته تعداد دو هزار و 182 گزارش به ستاد خبری سازمان بازرگانی واصل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش نشان می دهد.

حسینی محمدی افزود: از این تعداد هزار و 186 گزارش تلفنی، 891 کتبی و 105 مورد حضوری بوده از گزارشات واصله تعداد 789 فقره متخلف شناخته شده و پرونده ها پس از تشکیل به هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی ارسال شده است.

وی اظهار داشت: همچنین طی سال گذشته تعداد 96 هزار و 754 بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت پذیرفته که این رقم نسبت به سال 1386 معادل 248 درصد افزایش نشان می دهد .

حسینی محمدی ضمن تاکید بر به روز کردن فعالیتهای سازمان در خصوص آموزش و اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 اظهار داشت: در سال گذشته 33 هزار و 45 نفر ساعت دوره آموزشی شامل 9 هزار و 661 نفر ساعت کلاس آموزشی برای پرسنل سازمان در موضوعات مختلف و مرتبط با حوزه های تخصصی سازمان و برگزاری 1160 نفر ساعت سمینارهای تخصصی برگزار شده است.

وی افزود: همچنین پنج هزار و 552 نفر ساعت کارگاه های آموزشی تجار و بازرگانان و 17 هزار و 832 نفر ساعت دوره های آموزشی به بافی فرش دستباف در شهرستانهای گناوه، دشتستان و دشتی برگزار شده است.

وی در حوزه بازرگانی داخلی به فعالیتهایی این حوزه شامل راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، ثبت حدود 24 هزار فقره ثبت اطلاعات اصناف در سایت اصناف کشور، تهیه و توزیع 850 تن میوه و مرکبات طرح ایام نوروز، توزیع 1180 تن مرغ منجمد، 282 تن گوشت قرمز، هزار و 409 تن برنج و برگزاری نمایشگاه پاییزه و بهاره اشاره کرد.