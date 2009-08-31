به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله رمضانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر تعادا جایگاه های CNG کشور به 900 باب افزایش یافته است، تصریح کرد: اما با توجه به وجود بیش از یک میلیون و 500 خودروسی گاز سوز تناسب لازم در این بخش ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه با شرایط موجود حداقل باید یکهزار و 500 جایگاه جدید CNG در کشور ساخته شود، اظهار داشت: قصد داریم تا پایان سال جاری 400 جایگاه جدید CNG در کشور به بهره برداری برسانیم.

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 770 شهر و بیش از 7700 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، اظهار داشت: در استان قزوین 97 درصد از شهر ها و 35 در صد از روستا ها دارای نعمت گاز طبیعی هستند.

وی در رابطه با گازرسانی به منطقه الموت قزوین توضیح داد: در شرایط فعلی گازرسانی به الموت توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت گازرسانی به نیروگاه ها توضیح داد: کلیه نیروگاه هایی که در مسیر انتقال گاز هستند به شبکه انتقال گاز متصل شده اند که در شرایط فعلی به حدود 75 درصد از نیرو گاه ها گاز تحویل داده می شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به واگذاری سهام شرکت ملی گاز در راستای سیات های اصل 44 توضیح داد: بخشی از سهام شرکت گاز در قالب هلدینگ باید واگذار شود که 40 درصد از سهام آن از طریق سهام عدالت و 40 در صد از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می شود.

