صبح دومین روز جلسه بررسی وزیران پیشنهادی کابینه دهم همراه با حاشیه هایی بود که به قلم خبرنگار مهر چنین است .

جلسه علنی مجلس برای بررسی وزیران پیشنهادی کابینه دهم از ساعت 8 و 20 دقیقه صبح روز دوشنبه با حضور نمایندگان مجلس رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

بنابرآنچه قبلا اعلام شده بود بررسی وزیران پیشنهادی رئیس جمهور بر اساس حروف الفبا و با سخنرانی موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد ، شاخص ترین مخالف کشاورز ، علی عباسپور تهرانی نماینده تهران و رئیس کمیسیون آموزش بود. وی ضمن سخنانش چند توصیه و پیشنهاد به رئیس جمهور داشت و خواستار آن بود تا رئیس جمهور در انتخاب گزینه پیشنهادی این وزارتخانه با چند تن از افراد باتجربه در این زمینه مشورت کند. با پایان یافتن سخنان عباسپور در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نمایندگان با گفتن کلمه "احسنت" حرف های او را تصدیق کردند.

یکی از مدافعان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، دلقپوش نماینده آستارا بود که در فاصله یک دقیقه و 30 ثانیه مانده به پایان دفاعیات وی نمایندگان به کرات خواستار ارائه تذکر شدند که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ذکر جمله معروف خود عنوان کرد که " اگر ثلمه ای وارد نمی شود نمایندگان محترم تذکرات خود را بعد از پایان یافتن سخنان آقای دلق پوش بیان کنند".

گفتگوهای محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور با سوسن کشاورز حین سخنرانی یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش یکی از نکات قابل ذکر جلسه امروز بررسی وزیران در مجلس بود.

وقتی نوبت به سخنرانی سوسن کشاورز گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش رسید او بر روی جایگاه سخنرانان در مجلس حاضر شد اما در حرکتی که تعجب همگان را به همراه داشت از پله های طرف دیگر جایگاه پایین رفت و قصد حاضر شدن در جایگاه هیئت رئیسه مجلس را داشت. گویا او تصور کرده بود جایگاه سخنرانی مربوط به مخالفان و موافقان است و وزیران پیشنهادی در جایگاه هیئت رئیسه باید سخنرانی کنند. این حرکت کشاورز باعث شد تا دو تن از مسئولان تشریفات صحن مجلس وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به سمت جایگاه سخنرانی برای ارائه سخنان و دفاع از برنامه ها و پاسخ گفتن به سئوالات نمایندگان راهنمایی کنند.

کشاورز سخنرانی خود را در چهار محور سوابق ارزشی و سیاسی مبانی اساسی در تدوین برنامه اشاره به مهمترین موضوعات کاری وزارت آموزش و پرورش و پاسخ به سئوالات نمایندگان صورت داد که البته نمایندگان مجلس در بخش آخر سخنان وی اعتراضاتی را داشتند و با ارائه تذکر اعلام نمودند که وزیر پیشنهادی به سئوالات آنها را نداده است. لاریجانی در پاسخ به تذکر نمایندگان اعلام کرد که با پایان یافتن سخنان خانم کشاورز دیگر زمانی برای ارائه تذکر نیست و وزیر پیشنهادی در حد توان به سئوالات نمایندگان پاسخ گفته است.

راه رفتن نمایندگان در صحن و سر و صدای زیاد آنها در حین سخنان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باعث شد تا علی لاریجانی به نمایندگان مجلس و دولت تذکر بدهد که بر روی صندلی های خود بنشینند و به سخنان وزیر پیشنهادی گوش فرا دهند.

در طول سخنرانی کشاورز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حسین نجابت نماینده تهران و محمد رضا تابش دبیر فراکسیون اقلیت " خط امام" مجلس برای دقایقی با حضور در جایگاه هیئت رئیسه به صورت جداگانه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخن گفتند.

سوسن کشاورز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در8 دقیقه مانده به پایان وقتش برای دفاع از برنامه و پاسخ گفتن به سئوالات نمایندگان مجلس سخنان خود را به پایان رساند و وقت باقی مانده را برای استفاده در اختیار رئیس جمهور قرار داد.

در ادامه نوبت به سخنرانی موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید که او مخالفی نداشت و بر همین اساس موافقان وی هم نمی توانستند در دفاع از وی سخن بگویند. بدین ترتیب بلافاصله با پایان یافتن بررسی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش؛ سخنرانی رضا تقی پور وزیر پیشنهادی اتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد. البته برخی نمایندگان طی تذکراتی اعلام کردند که اگر افراد ثبت نام کننده برای مخالفت با وزیر پیشنهادی منصرف شده اند یا مخالفتی ندارند این فرصت باید در اختیار سایر ثبت نام کنندگان قرار می گرفت.

از دیگر نکات قابل توجه جلسه امروز مجلس می توان به تشدید فعالیت معاونان پارلمانی اشاره کرد که در این بین معاونان پارلمانی وزیران کشور و راه نقش پر رنگ تری در بین نمایندگان داشتند. البته به جمع لابی های معاوانان پارلمانی باید فعالیت محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور را هم که همچون روز گذشته گفتگو های چشمگیری در بین نمایندگان داشت اشاره کرد.

راه رفتن و لابی نمایندگان در حلقه های چند نفره در صحن هم از دیگر نکات مشهود جلسه امروز بود که البته رئیس مجلس چندین بار نسبت به این قضیه تذکر داد و خواستار قرار گرفتن افراد بر روی صندلی های خود و رعایت نظم مجلس شد.

جمعی از فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش رودهن مهمان امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بودند.

با استماع سخنان یک مخالف و یک موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات رئیس مجلس شورای اسلامی در ساعت 11و 50دقیقه 2 ساعت وقت تنفس و استراحت اعلام کرد و قرار شد جلسه بعد از ظهر تا ساعت 18 امروز ادامه داشته باشد.