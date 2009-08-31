نادررضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر بسیاری از معابر کرج نیاز جدی به تعریض دارد اما اگر قطار شهری این کلانشهر به توسعه مورد نظر دست یابد، نیاز به تعریض بسیاری از معابر یادشده به خودی خود مرتفع می شود.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم خطوط قطار شهری کرج را به بهترین شکل احداث کنیم، می توانیم حجم زیادی را افراد را به وسیله آن از راه زیرزمینی جابجا کنیم که این امر تاثیرات مطلوبی در تردد روی زمینی دارد.

نورزی بیان کرد: خیابان شهید بهشتی از خیابانهایی است که برخی از قسمتهای آن نیاز جدی به تعریض دارد درحالیکه اگر قطار شهری این خیابان در شکل مطلوب آن راه اندازی شود و مورد استفاده قرار گیرد، نیاز به تعریض تا حد زیادی مرتفع می شود.

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرج و حومه خاطرنشان کرد: این سازمان تلاش می کند با اجرای مطلوب پروژه های خود تا حد ممکن به کمک سایر ادارات و دستگاههای مربوطه بیاید که بی نیاز کردن شهرداری از تعریض برخی از معابر، نمونه ای برای این امر محسوب می شود.

نوری یادآور شد: همچنین این سازمان تلاش می کند اقدامات مربوط به توسعه قطار شهری را به گونه ای انجام دهد که کمترین مشکل را برای شهر ایجاد کند و در عین حال بهره وری بالایی نیز داشته باشد.