62 زندانی در زنجان چشم انتظار کمکهای مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی کریمی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این افراد به دلیل ناتوانایی در پرداخت دیه، مهریه، نفقه و بدهی مالی در زندانهای استان نگهداری می شوند.

وی بابیان اینکه خانواده های این زندانیان به دلیل عدم حضور سرپرست خانواده با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، ادامه داد: براساس تحقیقات انجام شده، این زندانیان قادر به پرداخت مبالغ محکومیت خود نیستند.

کریمی به برگزاری جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: خانواده های این زندانیان به ویژه کودکان معصوم آنها چشم انتظار کمکهای مالی خیرین و نیکوکاران هستند تا با مساعدت خود در ماه رحمت و مغفرت، زمینه آزادی زندانی آنها را مهیا سازند.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان یادآور شد: جشن گلریزان امسال شهرستان زنجان در 20 ماه رمضان، شهرستان ابهر 15 و شهرستان خرمدره 25 این ماه برگزار خواهد شد.

کریمی کمک خیرین در آزادسازی زندانیان آبرومند جرائم غیرعمد را یادآور شد و گفت: به همت نیکوکاران استان زنجان، ستاد دیه و ریاست جمهوری، از ابتدای پارسال تا پایان مردادماه امسال زمینه آزادی 566 نفر از زندانیان و محکومان جرائم غیرعمد فراهم شده است.

وی ادامه داد: 197 نفر نیز با تلاشهای مضاعف مددکاران و اعضای شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها بدون پرداخت وجه و با جلب رضایت شکات از زندان آزاد شدند.