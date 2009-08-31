3200 تن گوشت سفید در خراسان جنوبی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر دوشنبه در جمع مدیران کشاورزی استان میزان ذخیره سازی گوشت سفید و قرمز را در حد نیاز مصرف کنندگان دانست و گفت: هیچگونه محدودیتی در عرضه گوشت مرغ و گوشت قرمز وجود ندارد.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت گوشت در ایام ماه رمضان و ضرورت تنظیم بازار و در راستای حمایت از مصرف‌ کنندگان مدیریت پشتیبانی امور دام استان اقدام به عرضه گوشت منجمد مرغ و گوساله به قیمت مصوب کرده است.

زاری عنوان کرد: نمایندگان واحدهای صنفی شهرستانها می‌توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه با دریافت معرفی‌ نامه و مراجعه به مدیریت پشتیبانی امور دام استان نسبت به تحویل و توزیع گوشت برابر نرخهای مصوب اقدام کنند.

وی ادامه داد: تمام ادارت، ارگانها و شرکتها نیز می ‌توانند با معرفی نماینده یا شرکت تعاونی مصرف نسبت به تحویل و عرضه اقلام پروتئینی در راستای تنظیم مصرف خانوار اقدام کنند.

زاری به قیمت نهاده های دامی اشاره کرد و بیان داشت: قیمت گوشت مرغ منجمد برای مصرف کننده در سطح شهر بیرجند و قاین از قرار هر کیلوگرم 20 هزار ریال و در سایر شهرستانهای استان نیز هر کیلوگرم 20 هزار و 500 ریال عرضه می ‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: همزمان با سفرهای تابستانی نیز مدیریت پشتیبانی امور دام استان برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام به عرضه گوشت منجمد مرغ و گوساله به قیمت مصوب کرد.