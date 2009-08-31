به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، براساس این حکم حسین نجفی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و همچنین قائم مقام معوان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز منصوب شد.

علیرضا نوین شهردار کلانشهر تبریز ظهر دوشنبه در مراسم معارفه وی اظهار داشت: شهرداری تبریز و سازمان فرهنگی وهنری شهرداری در راستای احیای فرهنگی شهروندی گام برمی دارند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز از چهار سال قبل با در نظر گرفتن اهدافی، سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تبریز را تاسیس کرد.

حسین نجفی متولد 1347 متولد تبریز ودانش آموخته حقوق قضایی، از رزمندگان لشکر 31 عاشورا است که بعد از جنگ وارد حوزه ادبیات دفاع مقدس شده است.