به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد محمدزاده مقدم ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: دستگاه های متولی اوقات فراغت جوانان معمولا ماموریت گرا هستند و بیشتر بر اساس آنچه خودشان تشخیص می دهند، برنامه ریزی می کنند نه لزوما تقاضا محور و بر اساس آنچه جوانان می خواهند.

مدیرعامل موسسه خدمات مشاوره ای جوانان آستان قدس رضوی گفت: بنا بر آمار رسمی کشور، فعالیتهای سازمانهای دولتی حدودا 20 تا 25 درصد کل نیاز فراغتی جوانان را پوشش می دهند در حالیکه همین مقدار برنامه ریزی فراغتی نیز توسط اکثر جوانان، به علت عدم اطلاع رسانی گسترده و به موقع و عدم انطباق با نیازها و شرایط خود مورد نقد قرار می گیرد.

وی آسیبهای برنامه ریزی مقطعی در حوزه غنی سازی اوقات فراغت جوانان را به دو سطح آسیبهای ملی و خانوادگی تقسیم کرد و گفت: برنامه ریزی مقطعی در سطح ملی، مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد که از جمله آنها می توان به عدم تبدیل فعالیتها به مهارت، بی اعتمادی جوانان نسبت به برنامه ریزی های دولتی و عدم مشارکت در آنها و به تبع آن، بروز پدیده های اجتماعی اشاره کرد.

مدیرعامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی در خصوص فعالیتهای موازی مجموعه های فرهنگی و فراغتی خاطرنشان کرد: به موازی کاری اعتقاد ندارم بلکه معتقدم برعکس دچار خلا و کمبود نیز هستیم چون در خوش بینانه ترین حالت، آمار نشان داده که حداکثر 30 درصد جوانان از برنامه های فراغتی استقبال کرده اند و این در حالیست که ایران از جمله جوانترین کشورها به شمار می رود.

محمدزاده مقدم راهکار خروج از این وضعیت را توجه به امر مهندسی فرهنگی دانست و افزود: برای خروج از این شرایط از یک طرف باید نیازها و ضرورتها را بشناسیم و سپس سهم هر دستگاه را در برآوردن آن نیازها مشخص کنیم و در نهایت یک نهاد معین، نظارت بر پیشرفت کار و رسیدگی به امور اوقات فراغت را بر عهده بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که مدیریت واحد فرهنگی و متولی واحدی در برنامه ریزی اوقات فراغت نداشته باشیم، نمی شود در این باره به نتیجه مشخصی رسید بنابراین راهکار اصلی و اولیه، تعیین مدیریت واحد فرهنگی در سطح کلان است.