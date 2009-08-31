به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "حسن رضایی مجد" رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اظهار داشت: گواهینامه هوشمند نسبت به گواهینامه های قدیمی از کیفیت برتر در نوع جنس دارای ضریب ایمنی بالا، امکان شناسایی رانندگان پرخطر، امکان ثبت تخلفات رانندگی، طراحی زیبا، مقاومت بالا و دارای اقلام هوشمندی که امکان جعل آن به هیچ عنوان وجود ندارد است.

رضایی مجد با اشاره به اینکه مدت اعتبار این نوع گواهینامه پنج سال است افزود: اعتبار گواهینامه در صورت تخلف حادثه ساز تمام می شود. ضمن اینکه یک نوع چیپ الکترونیکی در آن بکار رفته تا همه اطلاعات مورد نیاز راننده در آن ذخیره شود.

وی ادامه داد: جدیدترین کار ما در حال حاضر چاپ و صدور گواهینامه های هوشمند است و به افرادی که آموزش رانندگی را در آموزشگاههای تهران در مرحله اول می گذرانند، گواهینامه هوشمند ارائه می کنیم.

سرهنگ رضایی مجد بیان داشت: با برطرف کردن اشکالات و نواقص کلی صدور گواهینامه هوشمند در تهران به زودی چاپ و صدور گواهینامه های هوشمند را در استانها و شهرستانها آغاز می کنیم.

رضایی مجد از عملیاتی شدن مرحله تعویض و المثنی گواهینامه های هوشمند در تهران خبر داد و گفت: با فراهم شدن بستر و نرم افزار، این موضوع در سال جاری در تهران عملیاتی می شود.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اظهار داشت: برابر دستورالعملی که از مرکز معاونت عملیات به پلیس راهور و ترافیک شهری ابلاغ شده است، پلیس راه و راهور برابر این دستورالعمل در معابر درون شهری و برون شهری با رانندگانی که رعایت تدابیر ابلاغی را نمی کنند برخورد قانونی می کند.

رضایی مجد در رابطه با تخلفات رانندگی گفت: اگر رانندگان سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و یا تخلفات حادثه سازی را ایجاد کنند ابتدا این تخلفات در سیستم تخلفات رانندگی ثبت و در صفحه الکترونیکی آنها قطعا اثرگذار است.

وی در رابطه با مرحله دوم توقیف گواهینامه رانندگان متخلف گفت: مرتبه اول مرتکب شدن تخلف، یک بار، دفعه دوم دو بار و دفعه سوم سه بار گواهینامه رانندگان سوراخ می شود و آخرین مرحله ضمن توقیف، گواهینامه با تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی می شود.

حسن رضایی مجد مدت محرومیت از رانندگی متخلفان را منوط به حکم مقام قضایی دانست و خاطرنشان کرد: محرومیت رانندگی با دستور قضایی به پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می شود و سپس در سیستم راهور راننده خاطی از رانندگی بر اساس حکم دادگاه محروم می شود.