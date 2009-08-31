به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری میدل ایست آنلاین در گزارشی نوشت : استفاده سیا از کشورهایی اروپایی به عنوان حیاط خلوت فعالیتهای سری اش تنها به کشورهای لهستان و رومانی خلاصه نمی شود و بنا بر اسناد جدید، لیتوانی، ایتالیا، دانمارک و آلمان نیز در پرونده زندانهای سیا با این سازمان آمریکایی همکاری داشته اند.

نکته تکان دهنده تر مشارکت مستقیم سه کشورعربی با سیا در موضوع زندانهای سیاه است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل سه کشور اردن، مصر و مغرب در این مسئله با سیا همکاری نزدیک داشته اند.

در همین راستا سیا، طی سالهای اخیر بیش از 70 زندانی را برای انجام مراحل بازپرسی از آنها به مصر انتقال داده است.از طرفی اردن در بین این کشورهای عربی نزدیک ترین همکاری را با سیا داشته است.

بر پایه این گزارش، دستگاه اطلاعاتی اردن از مهمترین شرکای سیا در مسئله زندانهای سیاه است، به طوریکه واشنگتن همواره در این مسئله پنهان کاری کرده و از اعلام آن به صورت علنی خودداری می کند.

در این گزارش همچنین به کشورهای اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا و دانمارک نیز در موضوع زندانهای سیاه اشاره شده است.



زندانهای سیاه زندان هایی هستند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) برای بازجویی و اعتراف گیری از متهمان مورد نظر خود، آنها را به طور مخفیانه در کشورهای مختلف جهان ایجاد کرده است.

در این زندانها از بدترین انواع شکنجه برای گرفتن اعتراف از متهمان استفاده می شده است.