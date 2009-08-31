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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

در جشنواره شهید رجایی؛

23 دستگاه اجرایی کهگیلویه و بویراحمد حائز رتبه های برترشدند

23 دستگاه اجرایی کهگیلویه و بویراحمد حائز رتبه های برترشدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر تحول اداری استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: امسال در جشنواره شهید رجایی، 23 دستگاه اجرایی استان در طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم، تکریم ارباب رجوع و ارزیابی عملکرد سالانه، حائز رتبه های برتر شدند.

محمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم، تعداد 73 دستگاه اجرایی استان شرکت داشتند که با سنجش و ارزیابی انجام گرفته، شرکت پخش فرآورده های نفتی، سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل پست اول تا سوم شدند.

وی اظهار داشت: در طرح تکریم ارباب رجوع، 65 دستگاه در قالب شش گروه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند که سازمان آموزش و پرورش و مدیریت اوقاف و امور خیریه، استانداری و فرمانداری دنا، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل کار و امور اجتماعی، کمیته امداد، اداره کل تامین اجتماعی، شرکت آب منطقه ای، شرکت پست، بانک مسکن و بانک کشاورزی در گروههای ششگانه حائز رتبه های برتر شدند.

احمدیان بیان کرد: در طرح ارزیابی عملکرد سالانه نیز 35 دستگاههای اجرایی استان در قالب سه گروه شرکت داشتند که سازمان آموزرش و پرورش، جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی، اداره کل زندانها، مخابرات و حمل و نقل به رتبه های برتر دست یافتند.

وی یادآور شد: در مجموع نتایج بدست آمده نشان از رضایتمندی  74.98 درصدی از دستگاهها، نهادها و سازمانهاست و این رضایتمندی نسبت به سال گذشته دو درصد رشد داشته است.

کد مطلب 939285

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