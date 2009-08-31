به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب الله کریمیان ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این دوره‌های آموزشی برای اولین بار در سطح کشور با انعقاد قرارداد فی ما بین اداره کل فنی‌و‌حرفه‌ای و اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی خراسان رضوی و همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اجرایی گردید.

مدیر آب‌ و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: این آموزش‌ها می‌تواند به عنوان بستری مناسب در راستای اشتغالزایی و تربیت نیروهای ماهر و فنی و ارتقا سطح دانش روستاییان به خصوص قشر جوان به عنوان عامل مهم در تحقق توسعه پایدار و همه جانبه جامعه روستایی عمل نماید.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله اول 40 دوره آموزشی در سطح نه شهرستان تایباد، قوچان، خواف، فریمان، بجستان، کاشمر، مه‌ولات، بردسکن و خلیل آباد برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: اولین دوره آموزشی با عنوان موضوع کشت و کار گلخانه‌ای در شهرستان قوچان توسط اتحادیه‌ شرکت‌های تعاونی تولید آغاز شده است.