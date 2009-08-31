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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۵

برای نخستین بار در کشور؛

برگزاری دوره‌های آموزش فنی‌و‌ حرفه‌ای روستاییان در خراسان رضوی

برگزاری دوره‌های آموزش فنی‌و‌ حرفه‌ای روستاییان در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر آب‌ و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از برگزاری دوره‌های آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای روستاییان توسط شرکت‌های تعاونی تولید روستایی برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب الله کریمیان ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این دوره‌های آموزشی برای اولین بار در سطح کشور با انعقاد قرارداد فی ما بین اداره کل فنی‌و‌حرفه‌ای و اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی خراسان رضوی و همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اجرایی گردید.

مدیر آب‌ و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: این آموزش‌ها می‌تواند به عنوان بستری مناسب در راستای اشتغالزایی و تربیت نیروهای ماهر و فنی و ارتقا سطح دانش روستاییان به خصوص قشر جوان به عنوان عامل مهم در تحقق توسعه پایدار و همه جانبه جامعه روستایی عمل نماید.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله اول 40 دوره آموزشی در سطح نه شهرستان تایباد، قوچان، خواف، فریمان، بجستان، کاشمر، مه‌ولات، بردسکن و خلیل آباد برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: اولین دوره آموزشی با عنوان موضوع کشت و کار گلخانه‌ای در شهرستان قوچان توسط اتحادیه‌ شرکت‌های تعاونی تولید آغاز شده است.

کد مطلب 939286

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