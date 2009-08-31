سخاوت خیرخواه نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: مجموعه داستان «دختری از جنس زمانه»نگاهی اجمالی به زندگی دخترانی است که روزی به امید یافتن روزگاری بهتر و زندگی شیرین‌تر از محیط پر از مشکلات خانه و خانواده گریخته و با ورود به جامعه پردغدغه از چاله به چاه افتاده‌اند.

نویسنده این کتاب تصریح کرد: با تصویرسازی وضعیت فعلی چند نمونه از دختران آسیب دیده، تاکید بر روی این موضوع داشتم که شاید مطالعه چنین مجموعه‌هایی دری به روی شناختن و از میان برداشتن این معضل بگشاید.

وی در مقدمه کتاب ‌نوشته است: « ... انحرافات اجتماعی امنیت روانی، اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند و جامعه برای بقا و پایداری خود باید تدابیر خاصی به منظور جلوگیری از همین انحرافات، اتخاذ کند. این امر جز از طریق شناسایی عوامل زمینه‌ساز و تشدید کننده این معضل اجتماعی امکان‌پذیر نیست که در این مجموعه هر چند اندک اما سعی شده گوشه‌ای از این عوامل، تصویرسازی شود تا شاید چاره‌ای اتخاذ شود.»

خیرخواه، در این کتاب با قرار دادن شخصیت‌های مختلف اجتماعی در موقعیت‌های مختلف سعی کرده است ذهنیت مخاطبش را به هر یک از این شخصیت‌ها معطوف کرده و نمودی از آسیب‌های احتمالی در شالوده خانواده‌ها را تصویرسازی کند.

وی در این کتاب در قالب داستان‌های مختلف، به صورت تلویحی، ارزش‌های فراموش شده را به مخاطبان یادآوری و عواملی از جمله فقر، تداخل سنت و مدرنیته در فرهنگ خانواده‌ها، اعتیاد؛ طلاق و عدم مهارت زندگی در زوجین، بی‌بند و باری اخلاقی و نگاه مجرمانه جامعه به افراد آسیب دیده را عوامل فرار از خانه قلمداد می‌کند و در دیباچه آن با طرح سئوالی می‌نویسد: انسان که اشرف مخلوقات و جوهر گران‌بهاست، قابلیت و اهلیت آن را دارد که در هر وادی سعی کند، می‌تواند سرآمد عصر و نادره دهر شود اما چرا برخی مواقع همه چیز خود را به بی‌رنگی‌ها می‌بازد و تمام واژه‌ها برای تعریف او نقاب سیاه بر خود می‌گیرند.

وی اضافه می‌کند: چه عامل موجب می‌شود که این گوهر خلقت از اوج عزت به حضیض ذلت فرو غلطد و هوی و هوس‌های شیطانی، منظر کریه انسانی را به رخش بکشد.

نویسنده در ادامه پاسخ به این سئوال را وظیفه مهندسین فرهنگی جامعه می‌داند و می‌افزاید: دختران این مجموعه باهم خویشاوندند اما خویشاوندی آنها به خونی نیست که در رگ‌هایشان جاری است بلکه به دردی ست که در جان و روح شان ساری است.

سخاوت خیرخواه نویسنده این مجموعه متولد 1359 از روزنامه‌نگاران فعال شهر تبریز است که مقام‌هایی از جمله، مقام دوم خبرنویسی مطبوعات شمال غرب کشور در سال 84، مقام سوم تیترزنی مطبوعات مناطق چهارگانه شمال غرب کشور در سال 84، تیترزن برتر مطبوعات استان آذربایجان شرقی در سال 86 را در کارنامه فعالیت خود دارد.

کتاب دختری از جنس زمانه در قطع رقعی به شماره کتاب‌شناسی ملی 1804009 توسط انتشارات شایسته چاپ شده است.