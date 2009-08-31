تصویب چند طرح پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد ساری

به گزارش خبرنگار مهر، یکصدو پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با حضور دکتر همایون موتمنی معاون پژوهشی و رئیس شورای پژوهشی منطقه 3 و اعضای این شورا جهت بحث و بررسی فعالیت ها و طرح های پژوهشی در این واحد برگزار و چند طرح پژوهشی تصویب شد.

در این نشست که ظهر دوشنبه در دانشگاه آزاد ساری برگزار شد طرح دکتر محسن ربانی عضو هیئت علمی این واحد تحت عنوان "ساخت موجک چندگانه دو بعدی و به کارگیری آن در حل معادلات انتگرال 2 بعدی" پس از بحث و بررسی مورد تایید قرار گرفت.

بررسی طرح های سید منصور جمالی با عنوان "بررسی معانی رمانتیسم در اشعار محمد تقی بهار ( ملک الشعرا)" و ابراهیم فلاح با عنوان "بررسی شاعران عرب در شعر فارسی از رودکی تا جامی" نیز در دستور کار این جلسه قرار داشت که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا با اجرای این طرح ها نیز موافقت کردند.

همچنین در این شورا درخواست فرشید مفید نخعی و پروین فرزانگی جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی کشورهای ترکیه و آلمان با توجه به پذیرش مقالات آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با شرکت این دو عضو هیئت علمی واحد ساری در این کنفرانس ها موافقت شد.

ارائه نظرات گروه تخصصی در ارتباط با چهار طرح پژوهشی اعضای هیئت علمی واحد ساری از جمله مباحث دیگر این شورا بود که راهکارهایی جهت اصلاح طرح های فوق به مجریان طرح ها ارائه شد.

هم اکنون واحد ساری 57 طرح پژوهشی در حال اجرا، 80 طرح اتمام یافته و بیش از 40 طرح در حال بررسی دارد.