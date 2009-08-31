گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه (س) گفت: خدیجه سنگ صبور و پناهگاه پیامبر(ص) در آن عصر آشوب‌زده و جاهلیت بود. حجت الاسلام علی خادمی در سالروز وفات حضرت خدیجه (س) ضمن اشاره به تاریخ زندگانی آن حضرت ادامه داد: در تاریخ پر فراز و نشیب اسلام کمتر بانویی پیدا می‌شود که به این میزان درخشیده باشد، به خصوص آنکه در مکه آن زمان که مرکز بازرگانی و رفت و آمد ادیان مختلف بود و زنان آن زمان هیچ جایگاهی نداشته و معروف به فساد بودند. وی بیان کرد: حضرت خدیجه (س) در آن زمان به پاکی و پاکدامنی معروف بود و ایشان یکی ازچهار بانوی برگزیده درگاه خداوند است.

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در آخرین روز از هفته دولت با حضور درجمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی تهران گفت: ماه رمضان فرصتی ارزشمند برای کسب فضایل اخلاقی است. حجت الاسلام خاموشی در سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر با حضور در بین کارکنان اداره کل استان تهران و شرکت درنمازجماعت ظهر و عصر به بیان فواید روزه‌داری پرداخت و به انواع روزه عام و خاص اشاره کرد. وی افزود: هدف از روزه عام، خودداری از خوردن و آشامیدن و حفظ سلامتی است و روزه خاص علاوه بر این امر، کسب فضایل انسانی مانند ترک محرمات و خودداری از دروغ و غیبت و دوری از رذایل اخلاقی را نیز در برمی گیرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: شهادت بالاترین مقام کمال و سعادت برای انسانهای لایق است. حجت الاسلام علی شکری در حاشیه آیین غبارروبی گلزار شهدای شاهرود که به مناسبت هفته دولت با حضور روحانیان، امام جمعه، مسئولان ادارات، خانواده های شهدا و اقشار مردم روزه دار در گلزار شهدای این شهر برگزار شد، افزود: خانواده شهدا باید در همان مسیری قدم گذارند که شهدا قدم گذاشتند و آن مسیر جز خدا و اسلام خواهی چیز دیگری نیست. این مسئول خاطرنشان کرد: خانواده شهدا وظیفه و تکلیف شرعی سنگینتری نسبت به دیگران برای پاسداری از حرمت و خون شهید دارند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی مرکزی گفت: عمل به قرآن، سبب سعادت دنیا و آخرت است و تنها در سایه اجراکردن دستورات قرآن کریم هدایت کامل نصیب انسانها می‌شود. حجت‌الاسلام احمد رضاییان در نشست جمع‌بندی بازدید از موسسات و مراکز قرآنی مردمی و خانه‌های قرآن روستای استان مرکزی که با حضور معاونان فرهنگی و اداری و مالی و مسئولان حراست و دارالقرآن الکریم اداره کل در دفتر مدیرکل تبلیغات اسلامی برگزار شد، افزود: به کاربردن دستورات و تعالیم قرآن کریم و توجه به محتوای آیات الهی از جمله وظایف ما مسلمانان است به همین دلیل آموزشهای قرآنی نیز لازم است در خصوص مفاهیم و تفسیر آیات از نظر کمی و کیفی افزایش یابد.

- خبرنامه هیئات مذهبی کشور به مناسبت فرارسیدن رمضان 1430، برگزیدگان مسابقه سراسری عکاسی‌ "بیرق سرخ" را معرفی کرد. این مسابقه با آثار عکاسانی از سراسر کشور با موضوع محرم، فرهنگ عاشورایی و هیئات مذهبی برگزار شد.

- محفل انس با قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور عبدالوهاب بساتینی، قاری ممتاز مصری در مسجد قدس اردبیل برگزار شد. در این محفل نورانی که با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیره استان اردبیل و دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی برپا شد، جمعی از قاریان ممتاز استان نیز آیاتی از کلام الله مجید را قرائت کردند. این مراسم با استقبال 500 نفر از قاریان بین المللی استان اردبیل، حافظان، فعالان عرصه قرآنی، اساتید و مربیان قرآنی جوانان و نوجوانان همراه بود و در پایان از تعدادی از قاریان برتر جوان استان و مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به دلیل تلاش در راستای برگزاری چنین محافل و مجالسی تجلیل به عمل آمد.

- در بیستمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسب‌های مذهبی به ریاست معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و نمایندگان تام‌الاختیار نهادها و دستگاههای ذ‌‌ی‌ربط کشور، بحث هیئات مجازی، تعزیه و مناسبتهای مذهبی رمضان بررسی می‌شود. در این جلسه علاوه بر پیگیری مصوبات جلسات پیشین این ستاد موضوع هیئات مجازی، تعزیه‌خوانی، مناسبتهای میلاد امام رضا(ع)، میلاد حضرت معصومه(س) و شهادت امام جعفر صادق(ع) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این جلسه چهارشنبه 25 شهریور ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در جلسه ستاد شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی این شهر گفت: با الگو قراردادن سیره ائمه اطهار (ع) می توان از مشکلات جامعه کاست. حجت الاسلام علی دشتکی افزود: باید در ماه رمضان طوری برنامه ریزی کرد تا همه مردم بتوانند بهترین استفاده را از فیوضات این ماه داشته باشند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی 25 باب خانه عالم روستایی در دست اجراست که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. حجت‌الاسلام مهدی ستوده در بازدید از روحانیون طرح هجرت و مستقر بخش کورائیم اظهار داشت: با بهره‌برداری از این واحد‌های مسکونی در روستاها مشکل استقرار روحانیان در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته برطرف خواهد شد.