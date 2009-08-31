به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام عباس پسندیده ظهر دوشنبه در همایش مشاوره خانواده با تاکید بر اینکه معنویت می تواند یکی از عناصر مهم و اساسی در اوقات فراغت باشد و خستگی های روحی و روانی انسان را از روح و روانش بیرون کند افزود: این خستگیهای روحی، حاصل اشتغالات روزمره و اشتغال به امور مادی است بنابراین اساسا یکی از نیازهایی که انسان دارد اینست که در بخشی از زندگی خود به معنویت بپردازد تا روحش از این خستگیها رها شود.

وی گفت: گرچه معنویت حق است اما چگونه مطرح کردن و کارآمد کردن آن در حوزه اوقات فراغت یک شرط اساسی است.

پسندیده ادامه داد: اگر بتوانیم گفته هایمان ناظر بر مباحث و نیازهای زندگی جوان باشد، تاثیر متون دینی را بر زندگی فردی و اجتماعی آنان بیان کنیم و در حقیقت از منظر احتیاجات و نیازهای زندگی به متون دینی نگاه کنیم، فکر می کنم در ایام فراغتی جوانان که امسال با ماه مبارک رمضان نیز مصادف شده است، بتوانیم به توفیقات زیادی دست یابیم.

مدیر گروه روانشناسی پژوهشکده دارالحدیث قم، تاکید کرد: باید برنامه هایی سبک، توام با نشاط و تحرک و مورد نیاز و انتخاب جوانان طراحی کنیم که در این صورت توانسته ایم الگوی معنوی، فراغتی کاملی را به جوانان عرضه کنیم.

حجت الاسلام پسندیده با اشاره به اینکه برنامه های معنوی را نباید به کلاس گذاشتن و دعا رفتن محدود کرد، افزود: کلاسهای آموزشی معنوی تنها بخشی از بسته اوقات فراغت معنوی را شکل می دهند این بسته وقتی با نشاط و شادابی آمیخته شود معجون مناسبی می شود برای جوانان.

وی خاطر نشان کرد: باید رویکردمان را نسبت به این مسئله تغییر دهیم اگر یک انسان که نماد دینداری و معنویت برای جوانان است با آنها به اردو برود، نشست و برخاست داشته باشد و با هم گفتگو کنند حتی اگر گفتگوی معنوی هم نباشد، همین که با هم هستند، معنویت تا حدودی منتقل شده است.