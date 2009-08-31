به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه ابتدایی شهید بدوی میانکاله نکا، هفته دولت را فرصتی مناسب جهت ارائه خدمات و بیان دستاوردهای دولت دانست و گفت: در دولت نهم یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال برای آموزش و پرورش و توسعه فضای فرهنگی استان هزینه شد.

فرزانه برگزاری تورهای مختلف بازدید مسئولان و اصناف از طرحهای مختلف دولت را در جهت افکارسنجی عمومی لازم و مهم دانست و افزود: از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۶۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ۶۶۰ میلیارد ریال نیز از محل بازسازی و مقاوم سازی برای مدارس مازندران هزینه شده است.

وی اظهار داشت: به‌طور متوسط سالانه ۱۳۰ میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز و نوسازی مدارس مازندران هزینه شده است که این امر بیانگر عملکرد خوب و مفید مسئولان و دولتمردان در زمینه فرهنگی است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بیان کرد: دهه چهارم دهه توسعه و رشد و تعالی است که با روی کار آوردن دانش آموختگان و نخبگان در صحنه مدیریتی برای توسعه و تعالی حرکت کرده تا موجبات رشد و تعالی کشور را فراهم سازیم.

علی نبیان مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران نیز در این مراسم گفت: طی هفته دولت ۳۲ طرح بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۰۰ متر مربع فضای آموزشی تحویل آموزش و پرورش شد.

وی افزود: تمام این طرح‌ها از محل اعتبارات تخریب و بازسازی بوده است که خوشبختانه با سرعت بسیار مناسبی احداث و تحویل شد.

وی در خصوص بنای ساختمان شهید بدوی میانگله نکا نیز اظهار داشت: این مدرسه با زیربنای ۶۷۰ متر مربع و با اعتبار دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تخریب و بازسازی مدارس در شش کلاس درس به بهره برداری رسیده است.