به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون با اشاره به فعالیت 15 اتحادیه در استان اظهار داشت: تعاونی های خراسان جنوبی 14 هزار و 892 فرصت شغلی در استان ایجاد کرده اند.

مدیر‌کل تعاون خراسان جنوبی سرمایه ثبتی تعاونی‌های استان را 151 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 769 تعاونی استان در دولت نهم به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه 204 هزار و 222 نفر از اعضای تعاونی‌های استان مرد و 141 هزار نفر نیز زن هستند، بیان داشت: در حال حاضر هشت اداره و نمایندگی با 40 نفر پرسنل در شهرستانهای خراسان جنوبی فعال هستند.

خوشایند در تشریح عملکرد دولت نهم در بخش تعاونی‌ها در خراسان جنوبی گفت: در طول چهار سال دولت نهم حدود 769 تعاونی با استعداد اشتغالزایی 12 هزار و 467 نفر با بیش از 121 هزار نفر عضو در استان ایجاد شد.

وی به برگزاری هزار و 467 مجمع تعاونی، بررسی 954 صورت مالی تعاونی ها، 307 مرد بازدید از تعاونی های استان و بررسی طرحهای توجیهی ارائه شده از سوی تعاونی ها جهت اخذ تسهیلات در راستای نظارت بر عملکرد تعاونی ها اشاره کرد و بیان داشت: 95 تعاونی موجود در استان ویژه بانوان است که هزار و 321 نفر در آن عضو هستند.

خوشایند تحقق 25 درصدی سهم تعاون در اقتصاد کشور را در گروی 10 برابر شدن فعالیتهای بخش تعاون برابر سیاستهای اصل 44 دانست و عنوان کرد: دولت حمایتهای مختلفی را در این راستا تدوین و تعریف کرده که با اجرایی شدن آن به سهم 25 درصد تا پایان برنامه می ‌رسیم.

مدیر‌کل تعاون خراسان جنوبی تصویب سند توسعه بخش تعاون، پرداخت کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه به تعاونی‌ها، پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما و ایجاد بانک توسعه کارآفرینی ویژه پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها را از جمله این حمایت‌ برشمرد.