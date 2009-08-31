نمایشگاه دائمی کتاب در کرج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه دائمی کتاب با همکاری انتشارات فقیهی در مجتمع فرهنگی، هنری ولایت، کار خود را آغاز کرده است.

در این نمایشگاه 250 عنوان کتاب در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است و تمامی آثار و کتاب هایی که در این نمایشگاه عرضه شده اند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر دریافت کرده اند.

هدف از ایجاد این نمایشگاه در مجتمع فرهنگی، هنری ولایت، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارائه کتاب باموضوعهای مختلف رمان، داستانهای مذهبی، روانشناسی، اجتماعی، تاریخی، آموزشی و کتابهای ویژه کودکان است.

این نمایشگاه همه روزه صبحها از ساعت 10 تا 12 و عصرها از ساعت 15 تا 17 دایر است.