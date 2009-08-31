اسامی داوران قضاوت کننده در هفته ششم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 12/6/88

* پوشینه بافت قزوین - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 22، سالن شهید بابایی قزوین

داوران: سعید عباسی، غلامرضا باقرزاده، حسنعلی رحیمی و انور ابراهیم‌پور

ناظر: علیرضا محمدپور

* شهر آفتاب تهران - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 22، سالن شهید جوینی هشتگرد

داوران: علی پورافشار، اصغر علی بیگی، محمدعلی ترحمی و سعید ساجدی

ناظر: پژمان رئوفی

* علم وادب مشهد - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 22، سالن شهید بهشتی مشهد

داوران: جواد فهیمی‌راد، قاسمعلی شهسوار، حمیدرضا اسدی و محمدرضا ذاکری

ناظر: منصور سبزواری

* فیروز صفه اصفهان - راه ساری، ساعت 22، سالن گل نرگس اصفهان

داوران: علیرضا سهرابی، علیرضا عبدالغنی، علیرضا یگانه و محمدرضا توکلیان

ناظر: نعمت الله کریمی

* صدرا شیراز - پتروشیمی تبریز، ساعت 22، سالن صدرا شیراز

داوران: علیرضا فولادی، فرید مصدقی، مرتضی شکرانه و احمدرضا جباری

ناظر: منوچهر نظری

* شهید منصوری قرچک - فولاد گستر کوثر تبریز، ساعت 22، سالن هفتم تیر قرچک

داوران: محمود نصیرلو، مهران جعفری، تورج نبی‌زاده و محسن محمودی

ناظر: مصطفی حاج محمد

* ارم کیش قم - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 22، سالن شهید حیدریان قم

داوران: علیرضا رجبی، هوشنگ شهرکی، اسماعیل خلیلی و عباس نعیمی نیا

ناظر: حسین استاد آقایی