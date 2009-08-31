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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته ششم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته ششم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 12/6/88
* پوشینه بافت قزوین - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 22، سالن شهید بابایی قزوین
داوران: سعید عباسی، غلامرضا باقرزاده، حسنعلی رحیمی و انور ابراهیم‌پور
ناظر: علیرضا محمدپور

* شهر آفتاب تهران - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 22، سالن شهید جوینی هشتگرد
داوران: علی پورافشار، اصغر علی بیگی، محمدعلی ترحمی و سعید ساجدی
ناظر: پژمان رئوفی

* علم وادب مشهد - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 22، سالن شهید بهشتی مشهد
داوران: جواد فهیمی‌راد، قاسمعلی شهسوار، حمیدرضا اسدی و محمدرضا ذاکری
ناظر: منصور سبزواری

* فیروز صفه اصفهان - راه ساری، ساعت 22، سالن گل نرگس اصفهان
داوران: علیرضا سهرابی، علیرضا عبدالغنی، علیرضا یگانه و محمدرضا توکلیان
ناظر: نعمت الله کریمی

* صدرا شیراز - پتروشیمی تبریز، ساعت 22، سالن صدرا شیراز
داوران: علیرضا فولادی، فرید مصدقی، مرتضی شکرانه و احمدرضا جباری
ناظر: منوچهر نظری

* شهید منصوری قرچک - فولاد گستر کوثر تبریز، ساعت 22، سالن هفتم تیر قرچک
داوران: محمود نصیرلو، مهران جعفری، تورج نبی‌زاده و محسن محمودی
ناظر: مصطفی حاج محمد

* ارم کیش قم - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 22، سالن شهید حیدریان قم
داوران: علیرضا رجبی، هوشنگ شهرکی، اسماعیل خلیلی و عباس نعیمی نیا
ناظر: حسین استاد آقایی

کد مطلب 939298

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