اسامی داوران قضاوت کننده در هفته ششم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 12/6/88
* پوشینه بافت قزوین - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 22، سالن شهید بابایی قزوین
داوران: سعید عباسی، غلامرضا باقرزاده، حسنعلی رحیمی و انور ابراهیمپور
ناظر: علیرضا محمدپور
* شهر آفتاب تهران - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 22، سالن شهید جوینی هشتگرد
داوران: علی پورافشار، اصغر علی بیگی، محمدعلی ترحمی و سعید ساجدی
ناظر: پژمان رئوفی
* علم وادب مشهد - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 22، سالن شهید بهشتی مشهد
داوران: جواد فهیمیراد، قاسمعلی شهسوار، حمیدرضا اسدی و محمدرضا ذاکری
ناظر: منصور سبزواری
* فیروز صفه اصفهان - راه ساری، ساعت 22، سالن گل نرگس اصفهان
داوران: علیرضا سهرابی، علیرضا عبدالغنی، علیرضا یگانه و محمدرضا توکلیان
ناظر: نعمت الله کریمی
* صدرا شیراز - پتروشیمی تبریز، ساعت 22، سالن صدرا شیراز
داوران: علیرضا فولادی، فرید مصدقی، مرتضی شکرانه و احمدرضا جباری
ناظر: منوچهر نظری
* شهید منصوری قرچک - فولاد گستر کوثر تبریز، ساعت 22، سالن هفتم تیر قرچک
داوران: محمود نصیرلو، مهران جعفری، تورج نبیزاده و محسن محمودی
ناظر: مصطفی حاج محمد
* ارم کیش قم - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 22، سالن شهید حیدریان قم
داوران: علیرضا رجبی، هوشنگ شهرکی، اسماعیل خلیلی و عباس نعیمی نیا
ناظر: حسین استاد آقایی
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