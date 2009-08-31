به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد طوسی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان و کارکنان فرهنگی و روابط عمومی اداره کل زندان های استان کرمانشاه، توجه به نماز را در اصلاح رفتار مددجویان بسیار تاثیرگذار دانست و اظهار داشت: برای کلیه مددجویان کلاس های آموزش نماز شامل قرائت نماز، ترجمه نماز، شرایط نمازگزار، تجوید و مقدمات نماز برگزار و در پایان پس از برگزاری آزمون به مددجویان موفق گواهینامه مربوطه اعطا شود.

وی افزود: باید با برنامه ریزی منظم و مدون کلاس های نهج البلاغه، آموزش اصول دین و فروع دین نیز برای مددجویان برگزار شود.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه توسعه بیش از پیش فعالیت های قرآنی را در سطح زندان های استان خوستار شد و گفت: مفاهیم بلند قرآنی و انس با کتاب الهی، موثرترین راه برای اصلاح رفتار مددجویان و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه است.