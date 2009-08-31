به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عباس رنجبر ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: اغلب این پروژه ها زیرساختی بوده و در زمینه های آبرسانی، شبکه گاز، برق، ‌بزرگراه ها، تجهیزات مخابراتی و اینترنتی، احداث شهرک های صنعتی، ‌عملیات توسعه فضای سبز، ‌احداث هتل چهار ستاره، ایجاد پاساژهای صنعتی و محصور کردن منطقه آزاد ارس هستند.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به اتمام تدوین طرح جامع این منطقه یادآور شد: با انجام مطالعات طرح جامع ارس، بیش از 20 کاربری و منطقه اختصاصی در منطقه در نظر گرفته شده و 18 طرح تفصیلی هم بر این اساس مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی انجام مطالعات راهبردی منطقه آزاد ارس را بر پایه اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز بیست ساله، آمایش سرزمین و برنامه های پنج ساله توسعه کشور دانست و گفت: این مطالعات نشان داده است منطقه آزاد ارس برای انجام 10 ماموریت متفاوت استعداد لازم را دارد ولی مدیریت این مجموعه در وهله نخست تمام توان خود را برای تحقق چهار ماموریت در زمینه های خدمات، صنعت، کشاورزی و قطب علمی و فناوری متمرکز کرده است.

رنجبر اضافه کرد: منطقه آزاد ارس برای نیل به اهداف تعریف شده در قالب این ماموریت ها پروژه های متنوعی را تعریف کرده که ایجاد بزرگراه،‌ بازسازی و بهسازی جاذبه های توریستی، ‌احداث پارک کوهستان، ایجاد مراکز اقامتی و سایتهای اسکان موقت از جمله این پروژه ها در بخش خدمات است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس درباره پروژه های تعریف شده در حوزه صنعت نیز گفت: طراحی و اجرای سایت ها و شهرک های مختلف صنعتی، سایت صنایع سنگین، ‌سایت تولید مصالح ساختمانی و سایت تولید انرژی در این حوزه در اولویت کاری منطقه آزاد ارس قرار گرفته است.

وی سرمایه گذاری در منطقه حاصلخیز گردیان، ‌پمپاژ آب رودخانه ارس به دشت گلفرج و احداث سدهای مختلف را از پروژه های حوزه کشاورزی معرفی و خاطرنشان کرد: برای ایجاد قطب علمی و فناوری در منطقه آزاد ارس نیز از پنج دانشگاه بزرگ کشور برای حضور و ایجاد پردیس بین المللی در این منطقه دعوت شده است.

به گفته رنجبر دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، تهران، تبریز، آزاد اسلامی و پیام نور پنج دانشگاه علاقمند به ایجاد پردیس بین المللی در منطقه آزاد ارس هستند که تفاهم نامه های فی مابین منعقد و به امضا رسیده است.