به گزارش خبرنگار مهر، مدیران کلمبیا امیدوارند با آماده شدن فیلمنامه بتوانند گروه تولید دو قسمت قبلی شامل مایکل بی کارگردان، جری بروکهایمر تهیه‌کننده و ویل اسمیت و مارتین لورنس را دوباره گرد هم بیاورند. از آنجا که پروژه هنوز در مراحل اولیه آماده شدن متن است، همکاری هیچیک از این چهره‌های با آن قطعی نیست.

مجموعه فیلم‌های "پسران بد" ماجراهای دو کارآگاه پلیس میامی به نام‌های مایک لوری و مارکوس برنت (با بازی اسمیت و لورنس) است که در ماجراهایی با تعقیب و گریز و انفجار درگیر می‌شوند. اولین قسمت این مجموعه سال 1995 اکران شد و با اینکه فروش چندانی نداشت، اما نام مایکل بی و ویل اسمیت را بر سر زبان‌ها انداخت.

"پسران بد" 66 میلیون دلار در آمریکا و کانادا و 141 میلیون دلار در دنیا فروخت. دنباله آن سال 2003 روی پرده سینماها رفت و به لطف درخشش ستاره بی و اسمیت در آسمان سینمای جهان، 138 میلیون دلار در آمریکای شمالی و 273 میلیون دلار در دیگر نقاط دنیا فروخت.

تمام عوامل پروژه موافقت خود را برای حضور در تولید قسمت سوم "پسران بد" در صورت نوشته شدن فیلمنامه‌ای مناسب اعلام کرده‌اند. گرچه یکی از موانع جدی به تولید رسیدن این پروژه می‌تواند دستمزد بالای ستاره‌های فیلم باشد. کریگ فیلمنامه "شهر" را نوشته که این روزها به کارگردانی بن افلک تولید می‌شود.