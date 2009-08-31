به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید محمد حکیمی ظهر دوشنبه در خصوص جزئیات غرق شدن این شناورها در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس تماس رادیویی کشتی صیادی هوور 3 با مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندر جاسک، موتور لنجی که از سمت جاسک به سمت صیدگاه در حرکت بود طعمه حریق شد.

وی دلیل غرق شدن لنج را بر اثر آتش سوزی عنوان کرد و افزود: بر این اساس کشتی هوور 3 به یاری لنج حادثه دیده شتافت که موفق شد خدمه این لنج را نجات داده و آنها را به ناوچه ارتش در بندر جاسک تحویل داد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه اظهار داشت: در حادثه دیگری و بر اساس اعلام ناخدای یک فروند لنج به مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندرلنگه، این شناور دچار آبگرفتگی شد.

وی با اشاره به اینکه این لنج در 21 مایلی بندرلنگه حوالی تنب کوچک غرق شد، گفت: این شناور از بندر کنگ به سمت شارجه در حرکت بود که دچار حادثه شد که یک فروند قایق توانست خود را به لنج حادثه دیده رسانده و هفت سرنشین این شناور را نجات دهد.