63 هزار تن محصول جو از کشاورزان استان مرکزی خریداری شده است

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه 24 مرکز خرید سازمان تعاون روستایی کار خرید محصول جو از کشاورزان را بر عهده دارد افزود: این 63 هزار تن محصول جو به ارزش تقریبی 170 میلیارد ریال خریداری شده است.

وی اضافه کرد: ظرفیت انبارهای این سازمان 75 تا 80 هزار تن است که حدود 40 تا 50 درصد از ظرفیت این انبارها را نهاده‌های کشاورزی و سایر اقلام مورد نیاز شبکه بازرگانی تشکیل می‌دهد.

عسگری در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی خرید تضمینی جو در نیمه شهریور ماه جاری به پایان می‌رسد گفت: کشاورزانی که تاکنون نسبت به تحویل جو خود به مراکز خرید این سازمان اقدام نکرده‌اند، می‌توانند تا پانزدهم شهریور ماه با مراجعه به مراکز از پیش تعیین‌شده خرید نسبت به فروش محصول خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت بعد از تاریخ اعلام شده این سازمان اقدام به خرید محصول جو به صورت تضمینی نمی‌کند.

عسگری با تاکید بر اینکه سازمان تعاون روستایی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کرده است، گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت جو آبی در استان 44هزار هکتار و جو دیم چهار هزار هکتار است.