محمدرضا فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این میزان مستمری به 300 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی و به صورت دائمی و موردی تعلق گرفته است.

وی کاهش وابستگی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مساعدتهای مالی را سیاست اصولی این نهاد اعلام کرد و افزود: کمیته امداد تلاش می کند با فراهم کردن زمینه اشتغال مددجویان، ‌خانواده های آنان را توانمند کند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی اعلام کرد: بیش از 20 هزار مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در این استان مشمول اجرای طرحهای خودکفایی هستند که با تامین منابع از طریق این مجموعه به مورد اجرا گذاشته می شود.

فلسفی، ‌رفع مشکلات درمانی مددجویان کمیته امداد را از دیگر خدمات این نهاد عنوان کرد و ادامه داد: 85 هزار عضو تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی پارسال در زمینه های مختلفی درمانی از خدمات ارائه شده این نهاد بهره مند شدند.

وی گفت: کمیته امداد تا سال 84 خدمات درمانی را در مناطق روستایی و شهری به متقاضیان ارائه می داد اما از این سال به بعد و با مکلف شدن سازمان خدمات درمانی جهت خدمات رسانی به روستاییان، ‌هم اکنون کمیته امداد تنها به نیازمندان ساکن در نواحی شهری ارائه خدمات می کند.