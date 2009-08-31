به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریمی نژاد - مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه و دبیر کمیته انتخاب مرکز نمونه چهارمین جشنواره ملی علمی کاربردی با اعلام این خبر گفت: انتخاب مراکز نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی با اهدافی چون بهبود و ارتقای کیفیت آموزش های علمی کاربردی ، تشویق مراکز آموزشی به ارتقاء ، تضمین کیفیت و استاندارد سازی در اجرای دوره های علمی کاربردی ، اشاعه فرهنگ استاندارد و توجه به کیفیت در مراکز آموزشی ، ایجاد جو رقابتی سالم در میان مراکز آموزش علمی کاربردی ، معرفی و انتخاب مراکز آموزشی نمونه در بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی و شناساندن وضعیت مراکز به جامعه دانشگاهی و نظام آموزش علمی کاربردی انجام می شود.

وی افزود : عوامل ارزیابی مراکز آموزشی در فرآیند انتخاب مرکز نمونه شامل فضا، امکانات و تجهیزات، مدیریت و امور سازمانی، مدرسان، کیفیت آموزشی، کیفیت پژوهشی و امور دانشجویی و فرهنگی است.

دبیر کمیته انتخاب مرکز نمونه چهارمین جشنواره ملی علمی کاربردی گفت: در سال جدید، دو نوع تغییر شامل تغییرات محتوایی و تغییرات روشی در بخش انتخاب مرکز نمونه صورت گرفت.

کریمی نژاد افزود : در ملاکها و نشانگرها نیز تغییراتی انجام شده است که ملاکهای جدیدی نظیر برگزیدگان جشنواره ملی علمی کاربردی، رعایت ضوابط و مقررات و صحت اطلاعات مرکز درسیستم MIS اضافه شده است.

دبیر کمیته انتخاب مراکز نمونه چهارمین جشنواره ملی علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت : تغییرات روشی نیز از جمله تغییراتی است که در روش انتخاب مرکز نمونه صورت پذیرفته است، اولین تغییر در مقایسه با دوره های قبلی این است که فراخوان حذف شده و کلیه مراکز در مرحله اول از طریق سیستم MIS دانشگاه با استفاده از نرم افزار جامع ، ارزیابی می شوند و هیچ گونه محدودیتی در مقایسه با دوره های قبلی وجود ندارد به نحوی که در مرحله اول از مجموع 580 مرکز ارزیابی شده در مجموع سه بخش ، تعداد 41 مرکز به مرحله دوم انتخاب مرکز نمونه راه یافته اند.

وی افزود : این مراکز به تفکیک سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی هستند بدین صورت که از 279 مرکز دولتی بررسی شده 16 مرکز به مرحله دوم راه یافتند همچنین از 118 مرکز عمومی بررسی شده 14 مرکز به مرحله دوم راه یافتند.

کریمی نژاد اضافه کرد : از 183 مرکز خصوصی که ارزیابی شدند نیز 11 مرکز راهی مرحله دوم شدند.

به گزارش مهر، چهارمین جشنواره ملی علمی کاربردی با هدف انتخاب دانشجوی نمونه، کارآفرین نمونه، مدرس نمونه و مرکز نمونه علمی کاربردی در راستای رشد وشکوفایی استعدادها و خلاقیتها، گسترش ابعاد تلاش و ابتکار و معرفی توانمندیها و برتریهای نظام علمی کاربردی 18 مهرماه سالجاری ر در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار می شود.