محمد رضا مهراد فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: داوطلبان شرکت کننده در این آزمون می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.com از نتیجه نهایی پذیرش اطلاع یابند.

وی افزود: از میان تعداد شرکت کنندگان در کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد 578 هزار و 740 نفر در سال تحصیلی آینده پذیرش می شوند که از این تعداد 328 هزار و 446 نفر معادل 56 درصد از کل پذیرفته شدگان در انتخاب اول و 176 هزار و 723 نفر معادل 31 درصد از کل پذیرفته شدگان در انتخابهای دوم تا ششم و تنها 13 درصد از پذیرفته شدگان که 73 هزار و 571 نفر هستند به انتخاب دانشگاه پذیرفته شده اند.

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: در این آزمون 15 درصد از پذیرفته شدگان معادل 85 هزار و 348 نفر در مقطع کاردانی 489 هزار و 145 نفر معادل 84 درصد در مقطع کارشناسی و 4 هزار و 247 نفر در مقطع دکتری حرفه ای پذیرفته شده اند.

به گزارش مهر، اطلاعیه مربوط به زمان و مکان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه آزاد روز چهارشنبه 11 شهریورماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net و همچنین به صورت ویژه نامه در همان روز منتشر می شود.

پذیرفته شدگان در آزمون دانشگاه آزاد می توانند از روز شنبه 21 شهریورماه تا پنجشنبه 26 شهریورماه جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی مراجعه کنند.

داوطلبان می توانند هرگونه اعتراض احتمالی نسبت به نتیجه آزمون خود را از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net ارسال و کد رهگیری جهت پیگیری اعتراض خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنکور غیر پزشکی دانشگاه آزاد در روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 تیرماه و آزمون پزشکی این دانشگاه نیز در جمعه 26 تیرماه برگزار شد.