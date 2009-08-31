اعلام جزئیات درآمدهای وصولی آذربایجان شرقی در سال گذشته

رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: مجموع درآمدهای وصولی این استان اعم از ملی و استانی و خاص در سال گذشته چهار هزار و 899 میلیارد و 349 میلیون ریال بوده است.

وی اظهار داشت: سه هزار و 112 میلیارد و 925 میلیون ریال از مجموع درآمدهای آذربایجان شرقی را درآمدهای استانی، یک هزار و 36 میلیارد و 883 میلیون ریال را درآمدهای ملی و 449 میلیارد و 822 میلیون ریال را درآمدهای خاص تشکیل می دهند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی اضافه کرد: سهمیه مصوب دستگاه های اجرایی استان در جریان سال گذشته، ‌هزار و 660میلیارد ریال بود که دستگاه های اجرایی 427 هزار و 152میلیارد ریال عملکرد داشته اند.

وی تصریح کرد: درآمد دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی در سال گذشته نسبت به سهمیه مصوب، دو درصد افزایش داشته که نشان می دهد مجموع افزایش های استانی از نسبت سهمیه مصوب از محل درآمدهای مالیاتی بوده است.

حسینی، عملکرد وصولی مجموع درآمدهای استانی آذربایجان شرقی در سال گذشته را سه هزار و 112 میلیارد و 925 میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد: عملکرد وصولی درامدهای مالیاتی دو هزار و 685 میلیارد و 471 میلیون ریال بود که نسبت به سهم مصوب 27 درصد افزایش نشان می دهد.