جرائم سنگین در شهرها عامل بازدارنده تخلفات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی ظهر دوشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر نقش مردم را در استفاده صحیح از خدمات و نگهداری شهر بسیار بیشتر و پررنگ تر از هر چیز دیگری دانست و گفت: اعتقادی به اینکه می گویند قانون یا جرایم سنگین عامل بازدارنده برای جلوگیری از تخلف است ندارم بلکه معتقدم باور مردم یا شهروند به دستگاه های خدمات رسان از جمله شهرداری، موجبات مشارکت و همکاری طرفین را فراهم می سازد.

وی در ادامه نطق خود به مواردی موجود در ساری اشاره کرد و افزود: خوشبختانه پروژه ساماندهی حاشیه رودخانه تجن آغاز شده و می توان با اجرای درست و خوب آن از این منطقه به عنوان بهشت شهرمان یا یکی از سنبل های مرکز استان بهره ببریم.

رضایی مواردی را جهت بهره برداری هرچه بیشتر و بهتر از حاشیه رودخانه تجن به عنوان تنها رودخانه ای که از داخل شهر می گذرد پیشنهاد داد و گفت: مطالعه و اجرای طرح دسترسی های طرفین به حاشیه رودخانه تجن، طراحی یا انتخاب جانمایی برای پارکینگ خودروها به طرفین پارک، مطالعه برای طرح اجرای تله کابین از تجن تا جنگلهای اطراف منطقه، پس از اجرای سد لاستیک برای بهره برداری نیاز به مدیریت فنی دارد که امیدوارم آموزش های لازم از هم اینک صورت پذیرد.

رئیس کمیسیون طرح و برنامه شورا همچنین به وضعیت پارکها در بخش وسایل بازی خواستار استفاده از کفپوش های اسفنجی در زمین بازی برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به کودکان شد.

رضایی به موضوع کنترل ترافیک اشاره شد: چنانچه مسئولان امر اقدام شایسته در راستای کنترل ترافیک در مرکز استان به ویژه مرکز شهر صورت ندهند در آینده نزدیک با انفجار ترافیک روبرو خواهیم شد.

وی افزود: امیدواریم شهرداری با اهتمام در راه اندازی مرکز کنترل ترافیک و چراغ های هوشمند و تدوین چشم انداز برای استفاده از ناوگان یا سیستم حمل و نقل عمومی غیرزمینی از جمله منوریل و MRT برای سال های نزدیک ترافیک شهر را بهبود بخشد و با توسعه حمل و نقل عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی با همکاری دستگاه ها و سازمان های ذی صلاح اقدامات موثری بردارد از جمله اینکه مکانیابی برای ساخت پارکینگ های طبقاتی در سطح شهر صورت پذیرد یا توجه به اینکه فصل بازگشایی مدارس نیز نزدیک است، تدابیر ترافیکی لازم برای این ایام نیز لحاظ شود.

وی در محور سوم نطق خود به حاشیه شهر اشاره کرد و گفت: حاشیه شهر همزاد شهر است به طوری که در این مناطق بدلایل متعدد ابتدا شهرنشینی صورت گرفته سپس شهرسازی انجام شد بنابراین با تدوین برنامه زمانبندی شده و فرهنگ سازی در این مناطق با همکاری مردم برای اجرای طرح های پیش بینی شده می توان کمک قابل توجهی به تسریع و ساماندهی مناطق حاشیه و حریم شهر کرد.

شهر ساری مرکز مازندران حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.