امروز آخرین مهلت انتخاب رشته در کنکور کاردانی به کارشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1388 که تاکنون نتوانسته اند نسبت به انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1388 اقدام کنند، می توانند تا ساعت 24 امشب با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به این امر اقدام کنند.

265 هزار و 957 نفر مجاز به انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 88 شده اند.

نتیجه اولیه آزمون کاردانی به کارشناسی یکشنبه اول شهریورماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. ظرفیت پذیرش در این آزمون 95 هزار و 820 نفر است.