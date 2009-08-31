کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در کنار صدا و سیما، برخی خبرگزاری های دولتی نیز پرداختن به مسائل کارگری و مشکلات آنان را از یاد برده اند که تامل برانگیز است.

وی به عدم ایفای رسالت اطلاع رسانی توسط رسانه ملی و برخی خبرگزاری ها در قبال تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و مشکلات کارگران اخراج شده در ماه های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: همیشه تلویزیون از انعکاس رخدادهای کارگری غافل شده و فعالیت خود را تنها به دولتمردان محدود کرده است.

دبیر اجرائی خانه کارگر تبریز ‌اظهار داشت: حاضریم به صورت رودررو با مسئولان رسانه ملی مناظره کرده و جایگاه رفیع کارگران را در اقتصاد کشور نشان دهیم.

صادق زاده در عین حال یادآور شد: از نمایندگان مجلس خواسته شده است کمیته ویژه ای برای تجدید نظر رسانه ملی در سیاست های خود تشکیل داده و ضرورت انعکاس مسائل کارگری از صدا و سیما را مورد تاکید قرار دهند.