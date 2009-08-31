مهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این میزان صادرات انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 47 درصد رشد و از نظر ارزش 10 درصد کاهش داشته است، افزود: از حجم کل صادرات این استان بیش از 81 تن به ارزش 332 میلیارد ریال مربوط به صادارت نفت گاز، نفت سفید و بنزین است.

وی تصریح کرد: گمرک اراک یکی از گمرکات منتخب در امر صادارت فرآورده‌های نفتی است.

مدیر گمرکات استان مرکزی با بیان اینکه از این میزان صادرات 904 فقره اظهار‌نامه به وزن 28 تن مربوط به شهرستان ساوه است، اظهار داشت: صادرات انجام شده به کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه، اروپا و قاره افریقا بوده است.

وی عمده‌ترین کالاهای صادراتی استان را انواع محصولات پتروشیمی، ‌اجزا و قطعات ماشین‌های کشاورزی، شیشه و آیینه جام، پروفیل و لوله سیاه و گالوانیزه، نفت سفید، نفت قیر، ورق آلومینیوم عنوان کرد.

میراشرفی با اشاره به واردات انجام شده در استان گفت: در این مدت نیز 41 تن واردات انجام شده است که از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 412 و 566 درصد رشد داشته است.

مدیر گمرکات استان مرکزی خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات و اجزا قطعات ماشین‌های صنعتی، پاکت شیر، مواد اولیه مورد استفاده در صنعت و تجهیزات پالایشگاهی از عمده‌ترین کالاهای وارداتی استان بوده است.