دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعیین شهریه ها بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاههای مادر صورت می گیرد اما هرگونه افزایش باید به صورت منطقی صورت گیرد و وزارت بهداشت بر دلایل و توجیهات هیئت امنا برای افزایش شهریه نظارت دارد.

وی اضافه کرد: در زمان افزایش شهریه ها، دانشگاه مربوطه باید مستندات مربوط به افزایش هزینه ها را ارائه دهد تا شهریه ها به صورت منطقی افزایش یابد.

ضیایی تاکید کرد: مسئولیت تعیین شهریه دانشگاههای علوم پزشکی در واحد بین الملل بر عهده هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی است و شهریه باید مطابق با شرایط تحصیلی و استانداردهای آموزشی تعیین شود.