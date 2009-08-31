به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در نخسیتن دوره المپیاد ورزشی نایبنایان کشور ورزشکاران تیم نابینای استان کرمانشاه در سه رشته دوومیدانی، پاورلیفتینگ و گلبال موفق به کسب مدال شدند. در این دوره از مسابقات در رشته پاورلیفتینگ رده سنی جوانان "آرش فاتحی" بر سکوی قهرمانی ایستاد و "میلاد فرجی" مدال برنز کسب کرد.

در مسابقات پاورلیفتینگ در رده سنی بزرگسالان "امیر حسین موسوی مهدویان" سوم کشور شد. در رشته دو ومیدانی "فریبرز مراد خانی" در ماده پنج هزار متر و "ناصر همتیان" در ماده 100 متر موفق به کسب مقام سوم کشور شدند. در این مسابقات تیم گلبال استان کرمانشاه موفق به کسب مقام سوم کشور شد.

تربیت بدنی و هیئت همگانی فرهنگ ورزش را در استان کرمانشاه توسعه داده اند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در نشستی با حضور رییس و اعضای هیئت ورزش های همگانی استان کرمانشاه گفت: اداره کل تربیت بدنی و هیئت ورزش های همگانی فرهنگ ورزش را در استان کرمانشاه توسعه داده اند. جهانبخش امینی افزود: فعالیتهای اخیر هیئت ورزشهای همگانی و حمایت های صورت گرفته از سوی اداره کل تربیت بدنی باعث شده است روح ورزش و توجه همگانی به مقوله ورزش در نقطه نقطه شهر مشاهده شود.

وی افزود: در دوره اخیر حجم فعالیتهای ورزشی در سطح استان افزایش بسیار خوبی یافته است که باید در این زمینه از مسوولین تربیت بدنی استان کرمانشاه و زحمات آنها و هیات های ورزشی تقدیر شود. امینی به همایشهای بزرگ راهپیمایی خانوادگی در سطح استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: از تاثیرات مثبت اینگونه اقدامات ترغیب و تشویق خانواده ها به ورزش است.

وی یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت نهم در کشور و بخصوص استان کرمانشاه را توسعه ورزش و فضاهای مورد نیاز ورزشی عنوان کرد و گفت: احداث اماکن ورزشی در شهرها و نقاط دور افتاده روستایی از فعالیتهای بسیار خوب دولت نهم بوده است. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر رعایت عدالت در زمینه ورزش خاطرنشان کرد: اعتبارات اختصاص یافته به ورزش در این دوره رشد خوبی داشته که همین مسئله زمینه رشد این حوزه را فراهم ساخته است.

مسابقات شطرنج جام رمضان در کرمانشاه برگزار شد

به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقات شطرنج فکری در دو بخش بانوان و آقایان در خانه شطرنج استان کرمانشاه برگزار شد. این رقابتها در پنج دوربه روش سوئیسی برگزار شد، نفرات برتر به شرح ذیل مشخص و معرفی شدند: در بخش آقایان رده سنی 10تا 16 سال، سعید مرادی مقام اول، آرمین مخلصی مقام دوم و حامد مومنی مقام سوم را کسب کرد. در بخش بانوان نیز صدف استوار، آرمیتا غلامیان و محیا رحیمی مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.