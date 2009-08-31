اقدامات معاونت امور شهری منطقه 9 در طرح استقبال از رمضان تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "صمدیان" با اشاره به این نکته که اقدامات انجام شده از ابتدای ماه شهریور ماه به مرحله اجرا در آمده، ابتدا اقدامات صورت پذیرفته در مساجد این منطقه را برشمرد.

بر این اساس رنگ آمیزی درب 15 باب از مساجد، اهدای ریسه و پرچم (12 باب)، اهدای گلدان آپارتمانی (10باب)، نصب 250 تخته بنر به ابعاد 3در1 (یکصد تخته با مضمون ماه مبارک رمضان، 150 تخته با مضمون ذکر اسماء متبرکه و نیز پرچم های الوان) در محدوده آنها، رنگ آمیزی سبدهای گل (30 گلدان) و تابلوهای پایه دار مقابل مساجد محدوده (30 تابلو)، شست و شوی 400 تخته فرش در 6 باب مسجد، پاکسازی پوستر و شست و شوی مساجد (40 متر مربع)، لایروبی انهار مقابل مساجد (هزار و 300 متر طول)، شست و شوی دیوار 12 باب مسجد، توزیع مخازن کارتن پلاست میان آنها و... از جمله فعالیتهای صورت پذیرفته در این زمینه به شمار می رود.

بنابراین گزارش تعویض و نصب پرچمها در میدان آزادی، پل کن و پل میدان شیر پاستوریزه، رنگ آمیزی پایه های صندوق های صدقات محدوده منطقه، گندزدایی سرویسهای بهداشتی بوستانهای معلم، کوکب و المهدی، توزیع مخازن کارتن پلاست در ابعاد مختلف به شهروندان، خانه های سلامت و خانه های فرهنگ، رفع عیب و نقص ساعت های نصب شده در سطح محدوده منطقه، لایروبی و تخلیه کانال های روبسته غرب بزرگراه آیت الله سعیدی (به طول 15 هزار متر)، لایروبی کانال شهید نوری نیارکی (حد فاصل بزرگراه شهید آیت الله سعیدی تا خیابان شهیدان به طول 750 متر)، شست و شوی روزانه سطح محدوده با بهره گیری از 50 کامیون توسط موتوری سنگین و... از جمله اقداماتی است که با هدف بهبود منظر شهری در این بخش از پایتخت مد نظر مسئولان این معاونت قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش از جمله فعالیتهای آموزشی و اجتماعی معاونت امور شهری فضای سبز شهرداری منطقه 9 نیز می توان به پخش اذان از بلندگوهای بوستان های المهدی، آزادی و هاشمی، آموزش چهره به چهره خانوارهای منطقه در زمینه بازیافت (350 خانوار)، برگزاری جشن ویژه خردسالان در شهرداری محله استاد معین، اهدای اقلام آموزشی (دفتر، جورچین، تقویم، کتاب و...) به شهروندان، آموزش ساکنان منطقه پیرامون موضوعات مرتبط با فعالیتهای این معاونت در خانه های سلامت، شهرداریهای محله و ... اشاره کرد.

هدف از اقدام یاد شده ارج نهادن به مناسبتهای مذهبی و خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان ساکن این بخش از کلان شهر تهران بود.