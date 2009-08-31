مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه در سال گذشته 9 هزار یتم دارای حامی شده اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 10 هزار و 418 نفر یتم تحت حمایت حامیان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هستند.
وی افزود: 18 هزار نفر از خیرین و حامیان طرح اکرام ایتام، متقاضی پذیرش فرزندان ایتام هستند و تا کنون به ارزش 27 میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدیبه این کمیته اهدا کرده اند.
فضلی یادآور شد: در پیش بینی های به عمل آمده، مشخص شده است در صورت اجرای طرح اکرام ایتام، تعداد ایتام فاقد حامی، کاهش چشمگیری داشته باشد و 100 درصد از ایتام، تحت پوشش حامیان قرار گیرند.
وی اظهار داشت: درطرح اکرام ایتام، فرزندان ایتام نزد خانواده خود زندگی می کنند و افراد خیر و حامیان این طرح تنها حضانت مالی و معنوی این فرزندان را تقبل کرده و به صورت ماهانه و چند ماه یکبار در خصوص رفع مشکلات فرزندان معنوی مورد حمایت خود در زمینه های تهیه پوشاک، هزینه تحصیلی و ساخت مسکن مساعدت می کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: امیدواریم میزان دریافتی و جمع آوری وجوهات و کمکهای مردمی در راهپیمایی روز قدس، 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
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