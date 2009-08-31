به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدیان در این رابطه توضیح داد: ماموران مبارزه باقاچاق کالای پلیس آگاهی تهران بزرگ دو روز پیش با خبر می شوند که چند قاچاقچی کالا قصد دارند مقادیری لوازم آرایشی و بهداشتی که در باراندازی واقع در «پل بعثت» تخلیه کرده اند را در سطح بازار تهران توزیع کنند.

وی افزود: بلافاصله ماموران به محل اعزام شده و موفق می شوند محموله مذکور را توقیف کنند که طی بازرسی از آن 389 کارتن انواع کالای آرایشی و بهداشتی ساخت کشور چین که فاقد اسناد معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

محمدیان در ادامه گفت: در تحقیقاتی که از متصدی بارانداز به نام «اسماعیل- ش» انجام شد، مشخص شد محموله مذکور توسط یک دستگاه تریلر به بارانداز انتقال یافته و مالک آن فردی به نام «مرتضی-م» است.

وی گفت: با شناسایی صاحب کالاهای قاچاق تیمی تشکیل و پس از شناسایی محل سکونت وی با هماهنگیهای قضایی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد که در بازجوییهای به عمل آمده ضمن اعتراف به جرم خود اظهار داشت که محموله مذکور را از کشور چین خریداری کرده و قصد داشته در بازار تهران به فروش برساند که موفق به این کار نشده است.

در این رابطه پرونده تشکیل و متهم به مرجع قضایی ارجاع شد.